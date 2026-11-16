El Niño al Día EC | Deslizamiento de tierra obliga a evacuar cerro urgente

El agresivo Fenómeno de El Niño sumerge a Milagro y Guayaquil en el caos total, destruyendo hogares, vehículos y electrodomésticos. Un grave deslizamiento de tierra obligó a evacuar un edificio en el Cerro Santa Ana, mientras el INAMHI alerta sobre el retorno de lluvias extremas y tormentas eléctricas a la Costa esta misma semana. En contraste, la Sierra enfrentará una peligrosa y extrema radiación solar. Cientos de familias han perdido todo, obligando a las autoridades a instalar albergues y bombas de agua de emergencia en las zonas más afectadas del Guayas.