El Niño al Día EC | Alerta por lluvias extremas desde este miércoles | Teleamazonas Noticias

El invierno castiga a Ecuador con 13 mil viviendas bajo el agua, 311 escuelas cerradas y familias desesperadas que lo están perdiendo todo. Mientras la Costa se alista para lluvias extremas desde el miércoles, la Sierra arde por la radiación y crece la tensión entre el Gobierno y las prefecturas. ¿El clima arruinará las elecciones? Suscríbete a Teleamazonas Noticias para seguir esta emergencia paso a paso.