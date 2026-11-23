El Niño al Día EC | Muro colapsa en Puerto Santa Ana

Informe sobre las consecuencias del fenómeno de El Niño en Ecuador. Conozca el impacto de las lluvias en Guayaquil y Riobamba. Este reporte detalla la situación actual ante las intensas precipitaciones que afectan a diversas zonas del país. Se analizan los reportes de inundaciones y deslizamientos que han comprometido la seguridad de las viviendas y la infraestructura vial en las provincias afectadas. El contenido destaca el colapso de muros y las labores de rescate necesarias para salvaguardar a los ciudadanos. Este resumen busca informar sobre el estado de las vías y las medidas tomadas ante el fenómeno de El Niño para prevenir mayores daños materiales.