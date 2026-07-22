Encontré ecuatorianos en pleno Fan Fest de México | Gina Lopez | Teleamazonas

Ayer jugó Ecuador y Gina se fue con una misión clarísima: encontrar ecuatorianos en Ciudad de México para vivir juntos la previa del partido. Entre hinchas tricolores, mexicanos apoyando a La Tri, ecuatorianos viviendo en México, cánticos, nervios y toda la locura del Fan Fest, este vlog está cargado de emoción mundialista. Además, Gina se encuentra con seguidores, conversa con compatriotas que extrañan Ecuador y termina metidísima en la fiesta de la previa.