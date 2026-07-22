La previa de Ecuador en México: opiniones, lluvia, esquites y Dr. Simi | Teleamazonas

La previa de Ecuador se vive con emoción, nervios… y también con mucha calle. En este nuevo vlog de Teleamazonas, Gina salió a recorrer el centro de Ciudad de México para preguntarles a mexicanos, turistas e hinchas de otros países qué piensan de la selección ecuatoriana antes del partido de La Tri. Entre opiniones sobre Enner Valencia, Pacho, Caicedo y el nivel de Ecuador en el Mundial, también hubo lluvia, esquites, seguidores, mucho relajo y una parada obligatoria en Similandia.