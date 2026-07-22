Fui a la lucha libre en México y terminé obsesionada | Gina Lopez | Teleamazonas

Entre caminata, máscaras, gritos, luchadores, souvenirs y una micheladita para cerrar, Gina vivió su primera experiencia en la lucha libre mexicana en medio de esta aventura mundialista por México. En este vlog recorremos uno de los planes más icónicos de Ciudad de México, conocemos un poco más de la historia de la lucha libre, elegimos favoritos en el ring, descubrimos recuerdos increíbles y seguimos viviendo el ambiente único que se respira en esta sede del Mundial. Y como si fuera poco, también hubo tiempo para seguir pendientes del fútbol y celebrar con toda la energía latina.