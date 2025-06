Ale Boada: 'Estoy feliz de este proyecto que quiere ser una compañía'

Es alegre, divertida, extrovertida, relajada, llena de optimismo. Así es Ale Boada, presentadora de esTAmañana, el nuevo matinal que Teleamazonas estrena este lunes 9 de junio del 2025.

"Soy una chica de playa, de reguetón, de vallenato y sanjuanito. Me encanta comer, cualquier cosas que tenga verde va a ser mi comida favorita. Fijo me como ceviche Jipijapa dos veces a la semana, tengo una huequita", revela la presentadora con una sonrisa pícara

Confiesa que está feliz por el equipo de Producción con el que trabajará en el matinal. Varios de ellos estuvieron en los inicios de su luminosa carrera, cuando era pasante del programa "Sorpresa y media".

"Gracias a la vida por tenerme donde me tiene, por las aventuras que me permite vivir a diario. Este trabajo es hermoso porque nunca sabes lo que te depara el día sino hasta que te asignan la cobertura". Ale Boada, presentadora de esTAmañana

Para la chica de 'En Corto', el proceso de crecimiento en Teleamazonas ha sido hermoso. Y asegura que tiene la suerte de que sus jefes no sean sus jefes sino las personas a las que puede llegar con sus ideas y sus propuestas.

"Milton Pérez (Productor Ejecutivo de Teleamazonas) me dice estás chifle, llena de adrenalina. Patty Oquendo (Productora En Corto) siempre está mandándome un mensajito, motivándome. Me acuerdo una vez en el Mundial de Catar, ya terminamos de grabar y me envía un mensaje diciéndome: "Ale quiero decirte que estoy súper orgullosa de lo que eres, tienes el talento innato para hacer esto". Que ella me lo diga con tanto cariño yo le agradezco infinitamente", cuenta la presentadora de esTAmañana.

La emoción por empezar este nuevo proyecto invade a Ale, quien anhela que ya se estrene esTAmañana. "Estoy feliz de esta nueva propuesta que quiere ser una compañía para la gente que está en casa, en teletrabajo. Hay mucha información que compartir", sostiene.

"No son nervios, es mucha emoción, emoción genuina, ya quiero ver al aire, quiero que la gente nos escriba, que nos comente, que nos aporte con sus críticas para seguir mejorando porque eso es lo que queremos en Ecuador, tener una televisión diferente, que nos deje un mensaje de optimismo, con proyectos, con propósitos para que la gente en su casa se sienta motivada", añade.

Y así como Ale disfruta hablar de su trabajo también lo hace cuando habla de su familia, "tengo un hermano que adoro con mi vida entera, es mi mejor amigo. Tengo una sobrina hermosa. Mi cuñada que es como mi hermana. Está mi mejor compañero de vida, Pablo Daniel Villacis, quien me apoya y me impulsa en todo lo que hago"

