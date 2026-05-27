Retroexcavadoras en llamas y 3 000 galones de diésel decomisados en Zamora Chinchipe

Un operativo militar contra la minería ilegal en Zamora Chinchipe terminó con maquinaria pesada destruida, campamentos desmantelados y miles de galones de combustible decomisados.

La intervención se realizó en el cantón El Pangui, en el sector de Machinaza Bajo.

Personal del Ejército ecuatoriano, en coordinación con otras instituciones del Estado, ejecutó la operación en una zona utilizada para actividades mineras ilegales.

Videos difundidos por los militares muestran una retroexcavadora envuelta en llamas mientras uniformados custodian el área intervenida.

Maquinaria pesada y campamentos fueron destruidos

Durante el operativo se inhabilitaron y destruyeron cuatro excavadoras, tres motores de succión y cinco clasificadoras tipo Z utilizadas para extracción minera. Además, las autoridades desmantelaron dos campamentos con capacidad para cinco personas cada uno.

Los militares también decomisaron 3 000 galones de combustible tipo diésel, 200 metros de manguera de seis pulgadas y varios utensilios empleados en las actividades ilegales.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒐́ 𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒐́ 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒁𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂 𝑪𝒉𝒊𝒏𝒄𝒉𝒊𝒑𝒆#ZamoraChinchipe | Personal del Ejército Ecuatoriano, en… pic.twitter.com/SsKnHGyLds — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) May 27, 2026

El material encontrado permanecía en una zona de difícil acceso en la provincia amazónica.

Ejército mantiene controles contra minería ilegal

Las Fuerzas Armadas señalaron que los operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir la minería ilegal y reducir el impacto ambiental provocado por estas actividades en zonas rurales y amazónicas del país.

El Ejército indicó además que continuará con intervenciones en sectores identificados por actividades extractivas no autorizadas, especialmente en áreas cercanas a fuentes hídricas y zonas de biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana.