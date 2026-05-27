Retroexcavadoras en llamas y 3 000 galones de diésel decomisados en Zamora Chinchipe
Durante el operativo se inhabilitaron y destruyeron cuatro excavadoras, tres motores de succión y cinco clasificadoras tipo Z.
Operativo contra minería ilegal en Zamora Chinchipe
Ejército ecuatoriano
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Actualizado:
27 may 2026 - 15:59
Un operativo militar contra la minería ilegal en Zamora Chinchipe terminó con maquinaria pesada destruida, campamentos desmantelados y miles de galones de combustible decomisados.
La intervención se realizó en el cantón El Pangui, en el sector de Machinaza Bajo.
Personal del Ejército ecuatoriano, en coordinación con otras instituciones del Estado, ejecutó la operación en una zona utilizada para actividades mineras ilegales.
Videos difundidos por los militares muestran una retroexcavadora envuelta en llamas mientras uniformados custodian el área intervenida.
Maquinaria pesada y campamentos fueron destruidos
Durante el operativo se inhabilitaron y destruyeron cuatro excavadoras, tres motores de succión y cinco clasificadoras tipo Z utilizadas para extracción minera. Además, las autoridades desmantelaron dos campamentos con capacidad para cinco personas cada uno.
Los militares también decomisaron 3 000 galones de combustible tipo diésel, 200 metros de manguera de seis pulgadas y varios utensilios empleados en las actividades ilegales.
El material encontrado permanecía en una zona de difícil acceso en la provincia amazónica.
Ejército mantiene controles contra minería ilegal
Las Fuerzas Armadas señalaron que los operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir la minería ilegal y reducir el impacto ambiental provocado por estas actividades en zonas rurales y amazónicas del país.
El Ejército indicó además que continuará con intervenciones en sectores identificados por actividades extractivas no autorizadas, especialmente en áreas cercanas a fuentes hídricas y zonas de biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana.
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