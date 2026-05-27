Hallan plantación de marihuana en dos viviendas en el norte de Quito y detienen a dos personas

En el interior de la vivienda se encontró una plantación de marihuana y elementos para procesarla.

46 plantas de marihuana se encontraron ocultas en dos viviendas en el norte de Quito, informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 27 de mayo de 2026. Además, se detuvo a dos hombres de nacionalidad estadounidense acusados de múltiples delitos.

Los detenidos tenían órdenes de captura emitidas por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y porte de armas.

La operación denominada Fénix 261 fue ejecutada por unidades especializadas de la Policía, junto con U.S. Marshals, Fiscalía y grupos tácticos.

Según el reporte oficial, en los inmuebles intervenidos se hallaron espacios acondicionados para el cultivo y procesamiento de marihuana.

Entre las evidencias decomisadas constan:

46 macetas con plantas de características similares a marihuana

de características similares a Fundas y frascos con sustancia vegetal verdosa

con sustancia vegetal verdosa Semillas presuntamente de marihuana

presuntamente de marihuana Balanzas digitales

Equipos electrónicos

Selladoras plásticas

Los detenidos eran buscados en Carolina del Norte

Los aprehendidos fueron identificados como Andrew Sir Rossi Hamilton y Guillermo Octavio Eguez, ambos de nacionalidad estadounidense.

Las autoridades señalaron que registraban órdenes de captura emitidas en Carolina del Norte por narcotráfico, conspiración de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía informó además que los sospechosos portaban cédulas ecuatorianas presuntamente adulteradas para evitar ser identificados por autoridades internacionales.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia y quedaron a órdenes de la autoridad competente.