¿Por qué se registran altas temperaturas y radiación extrema en Ecuador?

Este 27 de mayo de 2026 se registró un calor intenso en diferentes zonas de Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre un incremento de las temperaturas diurnas en la Costa, Sierra y Galápagos entre el 26 y el 29 de mayo de 2026.

Según el pronóstico, la advertencia meteorológica permanecerá vigente hasta las 17:00 del 29 de mayo y contempla además niveles de radiación ultravioleta muy altos y fuertes ráfagas de viento, principalmente en zonas de la Sierra.

El organismo indicó que en la región Costa las temperaturas podrían alcanzar hasta los 35 °C, mientras que en la Sierra se prevén máximas de hasta 27 °C.

Entre las provincias con mayor afectación en el Litoral están Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos.

En la región Interandina se esperan temperaturas superiores a lo habitual en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y Loja.

Asimismo, el Inamhi advirtió que en las Islas Galápagos también se prevén temperaturas más elevadas de lo normal.

¿Por qué las altas temperaturas?

Según el Inamhi, este escenario climático responde al ingreso de masas de aire secas provenientes del océano Pacífico.

"Además de ciertos procesos subsidentes en la tropósfera, lo que deriva en que distintos sectores mantengan cielo entre despejado y parcial nublado y con una mayor radiación solar hacia la superficie terrestre", señaló la entidad.

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En la Costa, además, influye las condiciones cálidad de la temperatura de la superficie del mar, lo que influye en el incremento de la temperatura ambiente.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, reducir las actividades físicas al aire libre y mantenerse hidratados.

También se aconseja utilizar protección adicional contra la radiación UV y mantener los espacios interiores frescos y ventilados para prevenir afectaciones a la salud.