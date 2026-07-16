Actualizado: 16 jul 2026 - 12:07
Compartir
Alimentos que benefician y nutren al cerebro
Camila Matus, especialista en neurocoaching, explica cómo la alimentación influye en el funcionamiento del cerebro.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 16 jul 2026 - 12:07
Compartir
Camila Matus, especialista en neurocoaching, explica cómo la alimentación influye en el funcionamiento del cerebro.