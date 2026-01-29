Actualizada: 29 ene 2026 - 11:43
Alta costura y un toque moda ecuatoriana
La diseñadora de moda ecuatoriana, Lia Padilla llegó al silón de los amigos de esTAmañana para comentar sobre su linea de ropa que tiene como inspiración al Ecuador.
