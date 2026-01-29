Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 29 ene 2026 - 11:43

Alta costura y un toque moda ecuatoriana

La diseñadora de moda ecuatoriana, Lia Padilla llegó al silón de los amigos de esTAmañana para comentar sobre su linea de ropa que tiene como inspiración al Ecuador. 

