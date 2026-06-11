Actualizada: 11 jun 2026 - 11:36
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Un balón y talento ecuatoriano en acción
Iker Freire, freestyler, demuestra su habilidad con el balón y comparte su emoción por representar al Ecuador en una competencia mundial.
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Iker Freire, freestyler, demuestra su habilidad con el balón y comparte su emoción por representar al Ecuador en una competencia mundial.