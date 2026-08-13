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Actualizada: 13 ago 2026 - 10:35

¿Qué hace que la Tierra se mueva?

Hugo Yépez, sismólogo, explica cómo se producen los movimientos telúricos y qué papel cumplen las placas tectónicas.

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