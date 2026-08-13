Actualizada: 13 ago 2026 - 10:35
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¿Qué hace que la Tierra se mueva?
Hugo Yépez, sismólogo, explica cómo se producen los movimientos telúricos y qué papel cumplen las placas tectónicas.
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Hugo Yépez, sismólogo, explica cómo se producen los movimientos telúricos y qué papel cumplen las placas tectónicas.