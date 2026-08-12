Actualizada: 12 ago 2026 - 12:18
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Pasticada croata, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 12 de agosto del 2026 preparamos pasticada croata, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizada: 12 ago 2026 - 12:18
Compartir
Este miércoles 12 de agosto del 2026 preparamos pasticada croata, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.