Actualizada: 20 ago 2026 - 13:43
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Una voz que hizo historia en el power metal europeo
Fabio Lione, cantante y exvocalista de Rhapsody y Rhapsody of Fire, repasa más de 20 años de trayectoria y los grandes éxitos que marcaron su carrera.
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Actualizada: 20 ago 2026 - 13:43
Compartir
Fabio Lione, cantante y exvocalista de Rhapsody y Rhapsody of Fire, repasa más de 20 años de trayectoria y los grandes éxitos que marcaron su carrera.