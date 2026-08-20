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Noticias

Actualizada: 20 ago 2026 - 13:43

Una voz que hizo historia en el power metal europeo

Fabio Lione, cantante y exvocalista de Rhapsody y Rhapsody of Fire, repasa más de 20 años de trayectoria y los grandes éxitos que marcaron su carrera.

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