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Actualizada: 28 ago 2026 - 11:01

El cambio del rosto con los años

Mery Vieira, experta en armonización facial, explica cómo el envejecimiento transforma la piel, los huesos, la grasa y los tejidos del rostro.

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