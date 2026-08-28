Actualizada: 28 ago 2026 - 11:01
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El cambio del rosto con los años
Mery Vieira, experta en armonización facial, explica cómo el envejecimiento transforma la piel, los huesos, la grasa y los tejidos del rostro.
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Mery Vieira, experta en armonización facial, explica cómo el envejecimiento transforma la piel, los huesos, la grasa y los tejidos del rostro.