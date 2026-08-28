Actualizada: 28 ago 2026 - 11:00
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¿Estamos repitiendo patrones que aprendimos sin darnos cuenta?
Rivka Mena, neurocientífica, explica cómo algunos patrones aprendidos pueden influir en nuestras respuestas y formas de afrontar la vida.
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Rivka Mena, neurocientífica, explica cómo algunos patrones aprendidos pueden influir en nuestras respuestas y formas de afrontar la vida.