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Actualizada: 28 ago 2026 - 11:00

¿Estamos repitiendo patrones que aprendimos sin darnos cuenta?

Rivka Mena, neurocientífica, explica cómo algunos patrones aprendidos pueden influir en nuestras respuestas y formas de afrontar la vida.

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