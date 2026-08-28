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Actualizada: 28 ago 2026 - 10:57

Al son de 'La Caverna'

La Caverna, agrupación musical, presenta su propuesta y su álbum Fiesta en la Caverna, con 12 canciones originales producidas entre Quito, Bogotá y Buenos Aires.

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