Actualizada: 28 ago 2026 - 10:57
Compartir
Al son de 'La Caverna'
La Caverna, agrupación musical, presenta su propuesta y su álbum Fiesta en la Caverna, con 12 canciones originales producidas entre Quito, Bogotá y Buenos Aires.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 28 ago 2026 - 10:57
Compartir
La Caverna, agrupación musical, presenta su propuesta y su álbum Fiesta en la Caverna, con 12 canciones originales producidas entre Quito, Bogotá y Buenos Aires.