Actualizada: 20 ago 2026 - 13:58
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Chicharrones con guacamole, la receta de Cocinando esTAmañana
Este jueves 20 agosto del 2026 preparamos chicharrones con guacamole, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizada: 20 ago 2026 - 13:58
Compartir
Este jueves 20 agosto del 2026 preparamos chicharrones con guacamole, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.