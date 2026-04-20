Actualizada: 20 abr 2026 - 12:13
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El 'Chocolate' nos pone a bailar en esTAmañana
El maestro del requinto, Eduardo "Chocolate" Morales, nos contó la historia del requinto y cómo se popularizó este instrumento en latinoamerica.
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El maestro del requinto, Eduardo "Chocolate" Morales, nos contó la historia del requinto y cómo se popularizó este instrumento en latinoamerica.