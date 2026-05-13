Actualizado: 13 may 2026 - 16:20
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Coles de bruselas fritas, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 13 de mayo del 2026 preparamos coles de bruselas fritas, junto al chef Felipe Campana.
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Este miércoles 13 de mayo del 2026 preparamos coles de bruselas fritas, junto al chef Felipe Campana.