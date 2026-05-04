Fecha de publicación 04 may 2026 - 12:08
Compartir
De Colta para el mundo con el poder de las flores
Verónica Sagñay, emprendedora, nos cuenta cómo sus arreglos florales impulsan el desarrollo de las mujeres de su comunidad.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Fecha de publicación 04 may 2026 - 12:08
Compartir
Verónica Sagñay, emprendedora, nos cuenta cómo sus arreglos florales impulsan el desarrollo de las mujeres de su comunidad.