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Actualizada: 25 mar 2026 - 10:14

De controlar dentro de la cancha a dirigir un restaurante

Roddy Zambrano, arbitro FIFA, nos contó algunas de sus anécdotas en el mundo del fútbol y cómo llegó a tener su propio restaurante.

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