Actualizada: 25 mar 2026 - 10:14
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De controlar dentro de la cancha a dirigir un restaurante
Roddy Zambrano, arbitro FIFA, nos contó algunas de sus anécdotas en el mundo del fútbol y cómo llegó a tener su propio restaurante.
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Roddy Zambrano, arbitro FIFA, nos contó algunas de sus anécdotas en el mundo del fútbol y cómo llegó a tener su propio restaurante.