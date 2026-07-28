Actualizado: 28 jul 2026 - 12:51
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El deporte transforma vidas
Marcos Herrera, atleta ecuatoriano, comparte su inspiradora historia de superación, el camino que recorrió para conquistar los Juegos Panamericanos Juveniles.
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Marcos Herrera, atleta ecuatoriano, comparte su inspiradora historia de superación, el camino que recorrió para conquistar los Juegos Panamericanos Juveniles.