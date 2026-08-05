Actualizada: 05 ago 2026 - 10:06
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Lo que las discusiones dejan en los hijos
David Jaramillo, psicólogo y terapeuta sistémico familiar, explica cómo las discusiones entre los padres impactan en el desarrollo emocional de los hijos.
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David Jaramillo, psicólogo y terapeuta sistémico familiar, explica cómo las discusiones entre los padres impactan en el desarrollo emocional de los hijos.