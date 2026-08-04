Actualizado: 04 ago 2026 - 13:57
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Porchetta con papas al pesto, cocinando esTAmañana
Este martes 4 de agosto del 2026 preparamos Porchetta con papas al pesto, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 04 ago 2026 - 13:57
Compartir
Este martes 4 de agosto del 2026 preparamos Porchetta con papas al pesto, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.