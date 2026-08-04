Actualizado: 04 ago 2026 - 13:55
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Cuando las hojas se convierten en arte
Federico Ruiz, arquitecto y fotógrafo, nos muestra cómo transforma las hojas en sorprendentes obras de arte a través de la fotografía.
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Federico Ruiz, arquitecto y fotógrafo, nos muestra cómo transforma las hojas en sorprendentes obras de arte a través de la fotografía.