Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 04 ago 2026 - 13:55

Cuando las hojas se convierten en arte

Federico Ruiz, arquitecto y fotógrafo, nos muestra cómo transforma las hojas en sorprendentes obras de arte a través de la fotografía.

Nuestra TV