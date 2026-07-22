El fútbol femenino no conoce de barreras

Costilla de cerdo con BBQ de taxo y puré de canguil, la rece...

Programa 268 de esTAmañana | Matemáticas y fútbol femenino

La música venció al silencio

Gabriel González, violista, comparte cómo superó la sordera con la que nació y convirtió la música en su mayor fortaleza.