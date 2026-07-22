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Actualizado: 22 jul 2026 - 12:03

La música venció al silencio

Gabriel González, violista, comparte cómo superó la sordera con la que nació y convirtió la música en su mayor fortaleza.

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