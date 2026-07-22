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Noticias

Actualizado: 22 jul 2026 - 12:03

El fútbol femenino no conoce de barreras

Mabel Velarde, exfutbolista, comparte los momentos más importantes de su trayectoria en las canchas y cómo hoy aporta al crecimiento del fútbol femenino.

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