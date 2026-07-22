Actualizado: 22 jul 2026 - 12:03
Compartir
El fútbol femenino no conoce de barreras
Mabel Velarde, exfutbolista, comparte los momentos más importantes de su trayectoria en las canchas y cómo hoy aporta al crecimiento del fútbol femenino.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 22 jul 2026 - 12:03
Compartir
Mabel Velarde, exfutbolista, comparte los momentos más importantes de su trayectoria en las canchas y cómo hoy aporta al crecimiento del fútbol femenino.