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Actualizada: 07 ago 2026 - 15:22

En esTAmañana con el ritmo argentino

Germán Barceló, cantante y compositor, presenta su nuevo álbum Estamos Vivos y su Tour 2026, que recorre más de nueve países de Iberoamérica.

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