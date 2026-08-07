Actualizada: 07 ago 2026 - 15:22
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En esTAmañana con el ritmo argentino
Germán Barceló, cantante y compositor, presenta su nuevo álbum Estamos Vivos y su Tour 2026, que recorre más de nueve países de Iberoamérica.
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Germán Barceló, cantante y compositor, presenta su nuevo álbum Estamos Vivos y su Tour 2026, que recorre más de nueve países de Iberoamérica.