Actualizado: 28 may 2026 - 11:55
Compartir
¿Cómo evitar sabotear tu relación?
Gissela Echeverría, terapeuta familiar, explica cómo el sobrepensar puede generar conflictos emocionales y afectar la conexión en las relaciones de pareja.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 28 may 2026 - 11:55
Compartir
Gissela Echeverría, terapeuta familiar, explica cómo el sobrepensar puede generar conflictos emocionales y afectar la conexión en las relaciones de pareja.