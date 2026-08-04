Actualizado: 04 ago 2026 - 13:54
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La fuerza que mueve y motiva al Ecuador
Mishell Oyague, deportista de parapowerlifting, comparte su historia de superación y los triunfos que ha alcanzado representando al país.
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Actualizado: 04 ago 2026 - 13:54
Compartir
Mishell Oyague, deportista de parapowerlifting, comparte su historia de superación y los triunfos que ha alcanzado representando al país.