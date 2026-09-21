Actualizada: 21 sep 2026 - 12:22
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Fútbol desde el barrio a la Champions
Manoly Baquerizo, futbolista ecuatoriana, cuenta su camino desde la Caraguay hasta el Paris FC y su histórico debut en la Champions League.
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Manoly Baquerizo, futbolista ecuatoriana, cuenta su camino desde la Caraguay hasta el Paris FC y su histórico debut en la Champions League.