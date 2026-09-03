Actualizada: 03 sep 2026 - 13:23
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Hilos con historias textiles de Guamote
Wilo Haro, bordador ecuatoriano, rescata la historia textil de Guamote a partir de una tradición familiar y un archivo con más de tres mil bocetos.
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Actualizada: 03 sep 2026 - 13:23
Compartir
Wilo Haro, bordador ecuatoriano, rescata la historia textil de Guamote a partir de una tradición familiar y un archivo con más de tres mil bocetos.