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Noticias

Actualizada: 03 sep 2026 - 13:23

Hilos con historias textiles de Guamote

Wilo Haro, bordador ecuatoriano, rescata la historia textil de Guamote a partir de una tradición familiar y un archivo con más de tres mil bocetos.

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