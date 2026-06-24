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Noticias

Actualizado: 24 jun 2026 - 12:08

La historia detrás de una canción que se volvió himno

Rubén Barba nos visita para recordar cómo nació “A Mi Lindo Ecuador”, una de las canciones más representativas del país.

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