Actualizado: 24 jun 2026 - 12:08
Compartir
La historia detrás de una canción que se volvió himno
Rubén Barba nos visita para recordar cómo nació “A Mi Lindo Ecuador”, una de las canciones más representativas del país.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 24 jun 2026 - 12:08
Compartir
Rubén Barba nos visita para recordar cómo nació “A Mi Lindo Ecuador”, una de las canciones más representativas del país.