Actualizada: 21 sep 2026 - 12:19
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¿Qué sabe la inteligencia artificial sobre nosotros?
Ana María Pazmiño, especialista en inteligencia artificial, explica qué pueden escuchar, grabar y conocer Alexa y los algoritmos sobre nosotros.
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Ana María Pazmiño, especialista en inteligencia artificial, explica qué pueden escuchar, grabar y conocer Alexa y los algoritmos sobre nosotros.