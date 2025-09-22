Larry Salgado habla de Europa, del jazz y de la pasión por la música en esTAmañana

Larry Salgado lleva 50 años en la música. Nos cuenta de su pasión en esTAmañana

Una revelación de Larry Salgado sorprendió a todos en el set de esTAmañana. Él forma parte de una familia de músicos: su hermana Jeaneth ganó el festival OTI de la canción en 1980; el hijo de Jeaneth, Daniel Páez, conquista con su música. El abuelo de la familia, Víctor Manuel Salgado, fundó la Orquesta Sinfónica.

Sin embargo, cuando la familia se reúne, se habla de todo menos de música. Y eso que en la casa de Larry Salgado hay un piano y el infaltable saxofón. "Eso sí", recuerda en esTAmañana, "somos muy unidos y siempre estamos juntos".

El artista ecuatoriano estuvo este lunes 22 de septiembre del 2025 en esTAmañana, el magazine de TeleAmazonas. Salgado estudió música en Europa y volvió al país en 1984. Siempre tuvo la idea de formar una banda de jazz.

La idea inicial de hacer solo jazz se fue modificando con el tiempo. Larry Salgado dice que no se podía vivir únicamente de tocar la música que inmortalizó a referentes como Miles Davis. Por ello, decidió experimentar por varios géneros musicales, como el género tropical, por ejemplo.

En la música se necesita pasión y profesionalismo. Los sueños deben cumplirse, pero hay que trabajar y estudiar todos los días. Larry Salgado / músico ecuatoriano

Salgado contó que se viene más música y más conciertos, sobre todo para la temporada navideña. Está emocionado con los proyectos y la posibilidad de conectar con la gente, que ha seguido por tanto tiempo su trayectoria.