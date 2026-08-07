Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 07 ago 2026 - 15:24

El lifting sin cirugía que busca rejuvenecer el rostro

Alejandra Manosalvas, especialista en lifting sin cirugía, explica el método UYA y cómo busca lograr un efecto de levantamiento facial.

Nuestra TV