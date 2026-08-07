Actualizada: 07 ago 2026 - 15:24
Compartir
El lifting sin cirugía que busca rejuvenecer el rostro
Alejandra Manosalvas, especialista en lifting sin cirugía, explica el método UYA y cómo busca lograr un efecto de levantamiento facial.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 07 ago 2026 - 15:24
Compartir
Alejandra Manosalvas, especialista en lifting sin cirugía, explica el método UYA y cómo busca lograr un efecto de levantamiento facial.