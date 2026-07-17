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Actualizado: 17 jul 2026 - 13:08

Los memes: el lenguaje de la era digital

Eduardo Villanueva, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza cómo los memes como medio de comunicación global y su impacto en la cultura.

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