Actualizado: 17 jul 2026 - 13:08
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Los memes: el lenguaje de la era digital
Eduardo Villanueva, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza cómo los memes como medio de comunicación global y su impacto en la cultura.
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Eduardo Villanueva, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza cómo los memes como medio de comunicación global y su impacto en la cultura.