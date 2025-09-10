Mónica Heller y su camino al éxito y la tenacidad: la empresaria visita esTAmañana

Mónica Heller habló sobre el mundo empresarial, el machismo y la relación con su padre en esTAmañana

Mónica Heller se fue a estudiar al extranjero. Su gran sueño era poder ser parte de las empresas de la familia. Pero, su padre decidió bloquear esos planes. Le dijo que las mujeres no deben estar en los espacios empresariales.

Lejos de desanimarse, la CEO de M.Heller Group, decidió construir su propio camino. Un recorrido por el mundo empresarial que ahora la tiene como titular de la Cámara de Comercio de Quito. Pero, el recorrido estuvo lleno de adversidades.

Heller estuvo presente en esTAmañana, el magazine de TeleAmazonas. Ahí conversó de su historia de tenacidad y cómo la disciplina y el no bajar los brazos fueron herramientas fundamentales para su éxito.

"Si te rindes con facilidad, perdiste la pelea. Tengo una larga historia de fracasos. Creo en la disciplina y la tenacidad" Mónica Heller/ empresaria

Su familia, su esposo, sus hijos y su perrita Bachi son su lugar seguro. De su pareja dice que es el hombre, "más inteligente del mundo". La familia es clave en el éxito, segun Heller, pues te ayuda, te impulsa, te reta.

Heller relata que su historia está llena de fracasos y reveses. Pero, asegura que fue resistente y perseverante. Recomienda a los emprendedores aprender a tolerar los golpes, las caídas, los fracasos. Al final llegará la ansiada victoria.