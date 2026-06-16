Noruega vence 4-1 a Irak con doblete de Haaland en su bautizo mundialista.

Noruega vence a Orak en su debut en la Copa Mundial del Fútbol 2026.

Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes, 16 de junio del 2026, al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido.

La selección escandinava dio un golpe de autoridad liderada por dos goles de Haaland, (29’ y 43’), uno de Leo Ostigard (76’) y un tanto en contra de Amir Al-Ammari (90+6).

El empate parcial del conjunto iraquí lo anotó de un soberbio cabezazo el experimentado delantero Aymen Hussein (39’).

Más temprano, en el otro partido del Grupo I, Francia derrotó 3-1 a Senegal.