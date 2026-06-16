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Noruega vence 4-1 a Irak con doblete de Haaland en su bautizo mundialista

Noruega vence 4-1 a Irak con doblete de Haaland en su bautizo mundialista.

Noruega vence a Orak en su debut en la Copa Mundial del Fútbol 2026.

REUTERS

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

16 jun 2026 - 19:08

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Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes, 16 de junio del 2026, al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido.

La selección escandinava dio un golpe de autoridad liderada por dos goles de Haaland, (29’ y 43’), uno de Leo Ostigard (76’) y un tanto en contra de Amir Al-Ammari (90+6).

El empate parcial del conjunto iraquí lo anotó de un soberbio cabezazo el experimentado delantero Aymen Hussein (39’).

Más temprano, en el otro partido del Grupo I, Francia derrotó 3-1 a Senegal.

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