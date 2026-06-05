Actualizado: 05 jun 2026 - 12:54
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Moro chicloso con chuleta, la receta de Cocinando esTAmañana
Este viernes 5 de junio del 2026 preparamos moro chicloso con chuleta, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 05 jun 2026 - 12:54
Compartir
Este viernes 5 de junio del 2026 preparamos moro chicloso con chuleta, junto al chef Felipe Campana.