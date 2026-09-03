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Actualizada: 03 sep 2026 - 13:22

Piedras volcánicas, una receta especial en esTAmañana

Preparamos piedras volcánicas, la receta especial de esTAmañana, junto a los chefs Oscar Santacoloma y Felipe Campana.

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