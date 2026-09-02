Actualizada: 02 sep 2026 - 13:25
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El rock ecuatoriano simpre vigente
Andrés Sacoto, músico, compositor, productor y cantante, nos cuenta sobnre su nuevo poryecto musical.
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Actualizada: 02 sep 2026 - 13:25
Compartir
Andrés Sacoto, músico, compositor, productor y cantante, nos cuenta sobnre su nuevo poryecto musical.