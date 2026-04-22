Fecha de publicación 22 abr 2026 - 11:29
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La vida y el viaje a través del lente
El director de fotografía, Simón Brauer, nos comparte su visión fotográfica, desde la esencia humana hasta la belleza artística con una mirada versátil.
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El director de fotografía, Simón Brauer, nos comparte su visión fotográfica, desde la esencia humana hasta la belleza artística con una mirada versátil.