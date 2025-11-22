Así puede conocer la Caja Misteriosa de MasterChef Clebrity Ecuador, en Quito

¡Se encendieron las cocinas! Tras el exitoso estreno de MasterChef Celebrity Ecuador, las sorpresas no paran de llegar para toda la audiencia, y en especial para los fanáticos del reality.

Uno de los retos favoritos de los fanáticos del reality de cocina es la Caja Misteriosa. Allí se esconden desafíos, ingredientes y -en ocasiones- agradables sorpresas.

Esta vez las sorpresas son para los fanáticos que pudieron presenciar la apertura de la Caja Misteriosa. Este espacio temático incluye juegos, regalos y fotos para los visitantes.

Se podrá visitar este especial espacio en el Centro Comercial El Bosque, en el norte de Quito, hasta el 30 de noviembre. El acceso es en la Plaza Central y no tiene ningún costo.

Jalál DuBois estuvo para revelar la Caja Misteriosa.

Los visitantes podrán llevarse premios increíbles y hasta ganar el anhelado ¡Pin del Chef!

MasterChef Celebrity Ecuador todas las noches por el Lindo Canal. La cita comienza a las 21:00. ¡No se lo puede perder!