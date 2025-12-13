La caja misteriosa de MasterChef Celebrity Ecuador llega al Roscón Fest en Quito

Los asistentes podrán encontrarse con la famosa caja que ha puesto a prueba a los Chef Celebrities del Ecuador

La experiencia de MasterChef Celebrity Ecuador sale de la cocina y se vive en directo. Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, la icónica caja misteriosa del programa llegará al Roscón Fest, uno de los eventos gastronómicos más esperados del año.

Los asistentes podrán encontrarse con la famosa caja que ha puesto a prueba a los Chef Celebrities del Ecuador, despertando emoción, nervios y creatividad en cada reto del reality culinario.

Esta vez, la sorpresa va mucho más allá de los ingredientes. Dentro de la caja no habrá productos secretos, sino una experiencia única para los fanáticos del programa. Podrás tomarte fotos con las cucharas de todos los participantes de esta edición, posar con los delantales oficiales de MasterChef y conocer de cerca el premio del programa, uno de los símbolos más esperados de la competencia.

Pero eso no es todo. La experiencia MasterChef se vive completa en el Roscón Fest, porque también podrás encontrarte con tus celebrities favoritos. Este sábado nos acompañaron Beber Espinoza, Fer Guevara, Bastian Napolitano y Erika Ruso, quienes compartieron con el público, se tomaron fotos y llevaron la emoción del programa directamente a los asistentes.

Además, si muestras tu foto, recibirás un regalo sorpresa, un detalle especial pensado para quienes se animen a vivir esta activación única. La única forma de descubrirlo es acercándote a la caja misteriosa y ser parte de esta experiencia.

Porque en MasterChef no solo se cocina: se compite, se sueña y se viven momentos que quedan para siempre. El Roscón Fest es el lugar perfecto para levantar la caja y dejarte sorprender.