Un salmón crudo saca a Sonia Luna de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador

El número de competidores se reduce cada vez más en MasterChef Celebrity Ecuador. Este jueves 11 de diciembre del 2025 Sonia Luna fue la tercera eliminada de las cocina más famosas del mundo por un salmón qué le quedó crudo.

"Para Pedro", así lo llamó la exreina de belleza a su plato y explicó que era una dedicatoria a su hermano. Se trataba de un salmón sobre una salsa blanca y decorado con flores. Aunque el plato se veía atractivo, el jurado dijo que la porción del pescado era muy grande. Pero lo más grave fue, que estaba crudo en el centro.

"Para Pedro", salmón en salsa blanca, el plato de Sonia Luna. Teleamazonas

En este reto de eliminación también cocinaron: Karime Borja, Fer Guevara, Giovanna Andrade, El Jose, Blanko, Riccardo Perotti, Naykim Tzamarenda, Ana Paula Buljubasich, Mara Topic y Nexar Gómez. A ellos se unió Josh Paredes, quien fue bajada del balcón por Bastián Napolitano, portador del Pin del Chef de este ciclo.

Otra de las decisiones que tomó el integrante de Verde 70 esta noche fue salvar a dos cocineros del reto de eliminación. Él eligió a Erika Russo y a Monserrath Astudillo para subirlas al balcón.

Luego que los chefs de gustaran todos los platos, conversaron entre ellos y llamaron al frente a Fer y Sonia. La integrante de Las Lolas también preparó salmón, lo llamó 'Jameela' qué significa Bonita. Su error fue dejar la piel del salmón hacia abajo.

No obstante, los chefs decidieron que quien debía abondonar las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador era Sonia Luna, pues tuvo más errores que los demás competidores.

Los cocineros que siguen en competencia tendrán que prepararse más para enfrentarse en un nuevo ciclo, en la señal de Teleamazonas, de lunes a viernes, desde las 21:00. ¡No te lo pierdas!