Erika Russo y Josh Paredes a duelo por el Pin del Chef en MasterChef Celebrity Ecuador

El espíritu de la Navidad llegó a las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador y con ella los postres. Erika Russo y Josh Paredes se destacaron la noche de este viernes 12 de diciembre del 2025 y ahora competirán por el Pin del Chef.

Una caja misteriosa sorprendió a los cocineros en este capítulo. El reto fue preparar un tronco navideño y para ello se conformaron parejas. A muchos les tomó por sorpresa y sus reacciones no se hicieron esperar.

Erika y Josh bautizaron a su postre como: "El tronco que te gusta". El jurado destacó el sabor del bizcocho, el relleno y la explosión de sabores que se producía en la boca por los arándanos que incorporaron. "Muy bien hecho chicas", dijo la chef Carolina Sánchez.

Este logro les llevó a ser las ganadoras del reto de esta noche y ahora, de ser un equipo, pasarán a enfrentarse en un duelo por conseguir el Pin del Chef. Para Erika será la primera vez que compita por este reconocimiento.

En tanto que, para Josh este podría ser su segundo Pin del Chef de la competencia. ¿Quién logrará esta ventaja e inmunidad? Lo sabremos en el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador.

